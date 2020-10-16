Süper Loto sonuçları(15 Ekim): Bilet numarası ile sonuç sorgulama ekranı.. Millipiyangoonline sonuç ekranı için tıklayın
Süper Loto sonuçları internette merakla aranan konular arasında yer alıyor. Süper Loto sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Perşembe akşamı yapılan Süper Loto çekilişi 29 milyonu aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini arttırdı. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekilişi zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan çekilişin arıdan sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye kazandıran numaralar erişime açıldı. Süper Loto bilet numaranız ile ikramiye sonucunuzu öğrenebilirsiniz. İşte, 15 Ekim 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Çekiliş millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazanan numaralar 1,30,31,42,47 ve 59 oldu. Süper Loto sonuç sorgulama ekranından bilet numaranız ile ikramiye sonucunu online olarak öğrenebileceksiniz. İşte, Süper Loto sonuçlarıyla ilgili detaylar.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
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Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.