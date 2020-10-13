Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı - 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da açıklandı
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından, şans oyunu tutkunlarının takip ettiği Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar kamuoyu ile paylaşıldı. Süper Loto çekilişi haftada üç gün yapılıyor. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olan Süper Loto sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından açıklanıyor. Bu akşam yapılan çekiliş sonrası Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline’da açıldı. İşte, 13 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 13 Ekim Süper Loto çekilişi için bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. www.millipiyangonline.com üzerinden yapılan canlı çekilişte, şanslı numaralar 11, 16, 22, 31, 37 ve 52 oldu. Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 11, 16, 22, 31, 37 ve 52 oldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!