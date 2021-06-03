Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar: 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından 3 Haziran Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini aradı. Süper Loto'da şanslı numaralar online sorgulanacak. Gözler şimdi bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarında. İşte, 3 Haziran 2021 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve Süper Loto canlı çekilişi ile ilgili detaylar.
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3 Haziran tarihli Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşti.. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 5, 24, 43, 50, 54 ve 58 oldu. Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.