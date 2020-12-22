Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! İşte 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği şans oyunlarından olan Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından, 22 Aralık Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Süper Loto sonuçları ile zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaştı. İşte, sabırsızlıkla beklenen 22 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve bu akşamın şanslı numaraları.
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22 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamın şanslı numaraları 2, 7, 20, 29, 37 ve 41 oldu. Süper Loto sonuçları ile zengin olmak isteyenler şanslı numaraları online olarak sorgulayacaklar. Süper Loto sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası millipiyangoonline'da sonuçlar erişime açıldı. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.