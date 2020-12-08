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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı: 8 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!
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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 22:02 | 

Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı: 8 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı!

Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. En çok tercih edilen şans oyunlarından olan Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından 8 Aralık Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Süper Loto sonuçları online olarak sorgulanacak. Peki, 8 Aralık Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte, çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili detaylar.

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8 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto sonuçları aşağıdaki link üzerinden sorgulanacak. İşte, Süper Loto çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU
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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

8 Aralık Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3SÜPER LOTO KURALLARI
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SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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