Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama: 3 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. En çok tercih edilen şans oyunlarından Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından, büyük ikramiye için kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, çekilişin sonuçlarına ve ikramiye kazandıran numaralara odaklandı. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. Peki, Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 3 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
3 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam tamamlandı. Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 12, 19, 29, 42 ve 60 oldu. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. İşte, Süper Loto çekilişi ve sonuçları hakkında bilgi...
Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
3
Abone Ol
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.