Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama: 10 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Şans oyunu tutkunları tarafından beklenen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Noter huzurunda ve millipiyangoonline.com'da canlı yayında yapılan çekilişin ardından Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran şanslı numaralar ilan edildi. Süper Loto sonuçları online olarak sorgulanacak. Peki, 10 Aralık Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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10 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 3, 10, 12, 29, 32 ve 51 oldu. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. İşte, 10 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...
Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. En çok tercih edilen şans oyunlarından olan Süper Loto'da sonuçlar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 3, 10, 12, 29, 32 ve 51 oldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.