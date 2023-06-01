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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (millipiyangoonline.com) - 1 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu: 12 milyon TL devretti!

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#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama Ekranı#Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 22:42

Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından belli oldu. Büyük ikramiyesiyle 1 Haziran tarihli Süper Loto canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan bu akşamki Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar, Süper Loto sorgulama ekranı Milli Piyango Online internet adresinden erişime açıldı. Merakla beklenen bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 12.321.693,26 TL'lik ikramiye devretti. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 1 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA (millipiyangoonline.com) - 1 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu: 12 milyon TL devretti

1 Haziran 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı yayınlandı. Sisal Şans tarafından Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da perşembe akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 13 kişi de 47.155,65 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları 1 Haziran akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 12.321.693,26 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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