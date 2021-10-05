Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı! İşte 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından 5 Ekim Süper Loto canlı çekilişi bu akşam gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan ilan edildi. Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki heyecan dolu çekilişinde 36.535.501,84 TL devretti. 5 bilen 26 kişi ise 13.965,15 TL kazandı. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 5 Ekim Süper Loto sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
5 Ekim 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Zengin olmak isteyenlerin en çok tercih ettiği şans oyunlarından olan Süper Loto çekilişinde ikramiye devretti. Büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'nun sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz. Süper Loto sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/ internet sitesinden de öğrenilebilecek.
5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
3
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.