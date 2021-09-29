Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 28 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye devretti
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan 28 Eylül Süper Loto çekilişi ile büyük ikramiye sahibini aradı. Millipiyangoonline Süper Loto sorgulama ekranından yayınlanan sonuçlara göre bu akşam 31.451.262,79 TL devretti. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 28 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.