Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 2 Eylül Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi 2 Eylül tarihinde gerçekleşti. Noter huzurunda düzenlenen Süper Loto'nun canlı çekilişini kaçıran bilet sahipleri, Milli Piyango Online ekranı üzerinden sonuç görüntüleme yapabilecek. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. Peki, bu akşam gerçekleşen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ile hangi numaralar kazandırdı? İşte, 2 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Süper Loto sonuç sorgulama ekranı bu akşam erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. 2 Eylül tarihli Süper Loto ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.