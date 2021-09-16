Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 16 Eylül Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu
Süper Loto sonuçları Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ikinci Süper Loto canlı çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. Heyecan dolu çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği 16 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı. Bu akşamki çekilişte 23.373.544,67 TL devretti. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Heyecanla beklenen çekilişte büyük ikramiye devretti. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.