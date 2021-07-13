Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da... 13 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi!
Süper Loto sonuçları bu akşam tamamlanan çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşti. Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da sorgulamaya açıldı. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları bu akşamki Süper Loto sonuçlarını online olarak sorgulayacaklar. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 13 Temmuz Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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13 Temmuz Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ilan edildi. Çekiliş her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.