Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 25 Ocak Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil İddiaları böyle doğruladı'Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil' İddiaları böyle doğruladı#Murat Ongun
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi #Ekrem İmamoğlu
Covid-19da son durumu açıkladı Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattıCovid-19'da son durumu açıkladı! Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattı#Koronavirüs
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildiBebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildi#Mardin
İstanbul’da kar yağışı devam ediyor THY duyurdu: Uçuşlar başladıİstanbul’da kar yağışı devam ediyor! THY duyurdu: Uçuşlar başladı#Yoğun Kar
Ablasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifadeAblasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifade!#Diyarbakır
Beyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandıBeyaz kâbus: Antalya-Konya karayolu ulaşıma kapandı#Antalya
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 25 Ocak Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu!

#Süper Loto#Milli Piyango Online#Sisal Şans

Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen 25 Ocak tarihli Süper Loto canlı çekilişi bu akşam tamamlandı. 120 milyon TL'ye yakın büyük ikramiyeyi bir talihlinin kazandığı Süper Loto'da zengin olmak isteyenler şansını yeniden denedi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar noter huzurunda belirlendi. Bu akşamki çekilişte 2.280.132,13 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. İşte, 25 Ocak 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda 25 Ocak Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

25 Ocak tarihli Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Milli Piyango Online tarafından paylaşılan sonuçlara göre büyük ikramiye devretti. Çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/325 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Milli Piyango Online#Sisal Şans