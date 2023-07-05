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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ile 55 milyonu aşan ikramiye devretti (Hangi numaralar kazandırdı?)

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#Milli Piyango Online
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 01:05

Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen haftanın birinci Süper Loto canlı çekilişi 4 Temmuz tarihinde Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 55.808.178,47 TL'lik büyük ikramiye devretti. 5 bilenler, 4 bilenler ve 3 bilenler ise diğer ikramiyeleri kazandı. Süper Loto sorgulamaları millipiyangoonline.com ekranından gerçekleşecek. İşte, 4 Temmuz Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ile 55 milyonu aşan ikramiye devretti (Hangi numaralar kazandırdı)

4 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu meraklılarının sabırsızlıkla beklediği bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 18 talihli de 40.684,35 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 55.808.178,47 TL'lik ikramiye devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ile 55 milyonu aşan ikramiye devretti (Hangi numaralar kazandırdı)

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | Milli Piyango Online 4 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ile 55 milyonu aşan ikramiye devretti (Hangi numaralar kazandırdı?)

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3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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