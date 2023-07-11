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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MİLLİ PİYANGO ONLİNE | 11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu; 66 milyon TL devretti! İşte kazandıran numaralar

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#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#11 Temmuz Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 22:20

11 Temmuz Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar canlı çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından, büyük ikramiyesiyle, 11 Temmuz tarihli Süper Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de yayınlandı. Çekiliş sonrası yayınlanan bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 66.228.985,79 TL'lik büyük ikramiye devretti. Öte yandan 5 bilenler ve 4 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden ikramiye kazançları öğrenilebilecek. İşte, 11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve online ikramiye sorgulama sayfası.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI MİLLİ PİYANGO ONLİNE | 11 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu; 66 milyon TL devretti İşte kazandıran numaralar

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sonra erdi. Haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devretti. Canlı Süper Loto çekilişinde 5 bilen 23 kişi ise 32.094,15 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

11 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 66.228.985,79 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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