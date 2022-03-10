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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online: 10 Mart Süper Loto canlı çekiliş sonuçları 2022 açıklandı

#Süper Loto#Milli Piyango#Sisal Şans

Süper Loto sonuçları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'nun bu akşamki sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 25.689.357,36 TL devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan üzerinden öğrenilecek. İşte, 10 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı Milli Piyango Online: 10 Mart Süper Loto canlı çekiliş sonuçları 2022 açıklandı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bu akşam yapılan çekiliş sonrası erişime açıldı. 10 Mart Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen Süper Loto'nun sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Milli Piyango#Sisal Şans