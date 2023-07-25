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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (ikramiye öğrenme sayfası) | 25 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 88 milyon TL devretti!

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#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Çekiliş Sonuçları#25 Temmuz Süper Loto Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 22:21

25 Temmuz Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto canlı çekilişi 25 Temmuz 2023 tarihinde Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 88.555.534,18 TL'lik ikramiye devretti. Öte yandan çekilişte 5 bilenler ve 4 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Süper Loto sorgulamaları millipiyangoonline.com ekranından gerçekleşecek. İşte, 25 Temmuz 2023 Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekiliş sonuçları hakkında bilgiler.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (ikramiye öğrenme sayfası) | 25 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 88 milyon TL devretti

Süper Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da 25 Temmuz Salı akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu meraklılarının sabırsızlıkla beklediği bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 7 talihli de 119.964,40 TL kazandı. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/325 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

25 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

25 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 88.555.534,18 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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