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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (canlı çekiliş) Milli Piyango Online | 18 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; 76 milyon TL'lik ikramiye devretti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 22:24

Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar canlı çekiliş sonrası belli oldu. Sisal Şans tarafından salı akşamı Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için tam 76.948.515,35 TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilenler ve 4 bilenler de diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Gözler şimdi Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranında. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 18 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları ve online Süper Loto sorgulama ekranı.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (canlı çekiliş) Milli Piyango Online | 18 Temmuz 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; 76 milyon TLlik ikramiye devretti

18 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından ilgi gören Süper Loto canlı çekilişi, 18 Temmuz Salı günü Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da başlayan çekiliş noter huzurunda yapıldı. Bu akşamki sonuçlara göre büyük ikramiye devretti. Heyecanla takip edilen çekilişte 5 bilen 24 kişi ise 33.131,15 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Temmuz 2023 Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 76.948.515,35 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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