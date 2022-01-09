Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 9 Ocak 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar millipiyangoonline.com'da
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı, bu akşam yapılan çekilişin ardından erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişi 9 Ocak tarihinde büyük ikramiyesi ile çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekiliş sonrası Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Bu akşamki çekilişte tam 110.515.645,29 TL devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com ile Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar tek tıkla anında öğrenilebilecek. Gözler şimdi şanslı numaralarda. İşte, 9 Ocak 2022 Süper Loto ikramiye sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.
9 Ocak Süper Loto sonuçları belli oldu. Şans oyunu oynayanların heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen canlı çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.