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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 6 Ağustos 2023 Milli Piyango Online | Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 109 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#Milli Piyango
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 23:17

Süper Loto sonuçları ve hangi numaraların kazandırdığı canlı çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından 6 Ağustos 2023 tarihli Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda pazar akşamı gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 109.314.175,92 TL'lik büyük ikramiye devretti. Canlı çekilişte, 5 bilen 22 kişi de 39.927,65 TL'nin sahibi oldu. Süper Loto sorgulamaları millipiyangoonline.com ekranından gerçekleşecek. İşte, 6 Ağustos 2023 Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar...

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 6 Ağustos 2023 Milli Piyango Online | Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı 109 milyon TLyi aşan ikramiye devretti...

6 Ağustos Süper Loto sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da pazar akşamı bir çekiliş heyecanı daha yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu meraklılarının sabırsızlıkla beklediği bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçları ile büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilenler ve 4 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto canlı çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/36 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

6 Ağustos Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 109.314.175,92 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

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3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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#Süper Loto Sonuçları#Süper Loto Sorgulama#Milli Piyango

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