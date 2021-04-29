Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Şanslı numaralar online sorgulanacak. Çekilişin hemen ardından gözler Süper Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. işte, 29 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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29 Nisan tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 16, 30, 35, 36, 46 ve 59 oldu. Süper Loto sonuçları ve sorgulamalarını aşağıdaki link üzerinden anında öğrenebilirsiniz. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor. SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.