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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 25 Haziran (Milli Piyango Online) Süper Loto çekiliş sonuçları ile 43 milyon devretti! İşte kazandıran numaralar

Güncelleme Tarihi:

#Süper Loto Sonuçları#Milli Piyango Online#Süper Loto Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 22:17

Süper Loto sonuçları ve hangi numaraların kazandırdığı, bu akşamki çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans 25 Haziran Süper Loto canlı çekilişi, noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den heyecanla takip edilen bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca tam 43.331.257,54 TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilenler diğer ikramiyelerin sahibi oldu. Şans oyunu meraklıları, Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'dan ikramiye bilgileriyle kazançlarını öğrenebilecekler. İşte, 25 Haziran Süper Loto online sorgulama sayfası ve çekilişle ilgili detaylar.

1/3SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 25 Haziran (Milli Piyango Online) Süper Loto çekiliş sonuçları ile 43 milyon devretti İşte kazandıran numaralar

25 Haziran Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Süper Loto'da haftanın son çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21:30'da gerçekleşen çekiliş noter huzurunda yapıldı. Heyecan dolu çekilişte büyük ikramiye devretti; 5 bilen 17 talihli ise 41.639,65 TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Online platformlarından oynanan Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve bilet sorgulamalarını aşağıdaki ekran üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/325 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

25 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları 25 Haziran akşamı açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 43.331.257,54 TL devretti.

Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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