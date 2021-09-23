Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı! 23 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye devretti
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından saat 21.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Noter huzurunda düzenlenen 23 Eylül Süper Loto canlı çekilişinde 28.287.197,17 TL devretti. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'dan erişime açıldı. Gözler şimdi Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralarda. İşte, Süper Loto sonuçları ve ayrıntılar.
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23 Eylül Süper Loto canlı çekilişi bu akşam gerçekleşti. Merakla beklenen Süper Loto canlı çekilişi saat 21:30'da tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. Aşağıdaki linkten Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.