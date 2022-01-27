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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2022 millipiyangoonline'da! 27 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan 27 Ocak Süper Loto sonuçları çekilişin ardından ilan edildi. Bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre 3.714.777,97 TL devretti. Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar Milli Piyango Online'ın internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan tek tıkla anında sorgulanabilecek. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 27 Ocak 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/3Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2022 millipiyangoonlineda 27 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI

27 Ocak 2022 tarihli Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı bu akşam erişime açıldı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devrederken, 12 kişi de 25.582,35 TL'nin sahibi oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/327 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Ocak Süper Loto sonuçları belli oldu. Merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online