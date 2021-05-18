Gündem Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 22:31 | 18 Mayıs 2021 - 22:31

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 18 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da yeni haftanın ilk çekilişi bugün Sisal Şans tarafından tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan da erişime açıldı. Süper Loto canlı çekiliş sonuçları online olarak sorgulanacak. Zengin olmak isteyen şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi 18 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarında. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.