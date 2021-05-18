Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 18 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da! İşte kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da yeni haftanın ilk çekilişi bugün Sisal Şans tarafından tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'dan da erişime açıldı. Süper Loto canlı çekiliş sonuçları online olarak sorgulanacak. Zengin olmak isteyen şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi 18 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarında. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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18 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan gerçekleştirebilirsiniz. SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN
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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Heyecan dolu çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor.
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NE KADAR KAZANABİLİRSİN?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.