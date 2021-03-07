Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 7 Mart Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Süper Loto çekilişleri her salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. İşte 7 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati hakkında bilgiler
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Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 7 Mart Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapılacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklanacak. 7 Mart Süper Loto sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki link üzerinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.