Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 29 Kasım Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları her hafta belirli günlerde yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekilişleri her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline’da erişime açılıyor. Peki, 29 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır?
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto sonuçları, noter huzurunda, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişin ardından Süper Loto sonuçlarını ve sorgulamalarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.