Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 23 Mart Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları her hafta düzenlenen çekilişlerin ardından belli oluyor. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişler, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte 23 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati hakkında bilgiler
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Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:30’da yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. Süper Loto çekilişleri her hafta salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor. Süper Loto'da çekiliş tamamlanmasının ardından sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da erişime açılacak. 23 Mart çekilişinin tamamlanmasının ardında biletinizi aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.