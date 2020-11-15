Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 15 Kasım Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da olacak
Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde noter huzurunda yapılıyor. Çekilişler canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyununu oynayan vatandaşlar kazandıran numaraları öğrenmek istiyorlar. Peki 15 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar…
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Süper Loto sonuçları her hafta canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerin ardından duyuruluyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar saat 21.30'da yapılan çekiliş sonrası ilan edilecek. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bu oyunun çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?Süper Loto sonuçları bu akşam 21.30’da yapılan çekilişin ardından duyurulacak. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.