Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 12 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama millipiyangoonline'da olacak
Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Süper Loto sonuçları her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Çekilişler noter huzurunda, canlı olarak gerçekleştiriliyor. Peki 12 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar…
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Süper Loto çekilişleri her hafta belirli tarihlerde noter huzurunda yapılıyor. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bu oyunun çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişler saat 21:30’da gerçekleştiriliyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAbr> AT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.