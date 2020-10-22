Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oluyor
Süper Loto’nun 22 Ekim tarihli çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinin sonuçları saatler sonra açıklanacak. Canlı yayında, noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş ardından kazandıran numaralar Millipiyangoonline ekranından da duyurulacak. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Şans oyunu tutkunlarının haftanın üç günü oynayabildiği Süper Loto’da ekim ayının ikinci çekilişi 22 Ekim Perşembe gününe denk geldi. Büyük umutlar bağladıkları Süper Loto’da kendilerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden birçok kişi, çekiliş saatine odaklandı.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.