Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto canlı çekiliş ekranı
Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın 2'nci çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Önce canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, çekişiş saatine odaklandı. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi 29 Nisan'a denk geldi. Aynı zamanda 2021 nisan ayının son çekilişi olan Süper Loto'nun sonuçları akşam saatlerinde açıklanacak. En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.