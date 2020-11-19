Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Süper Loto 19 Kasım sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde, canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılıyor. Zengin olmak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği Süper Loto çekilişinin ardından sonuç sorgulamaları millipiyangoonline.com üzerinden gerçekleşecek. Peki 19 Kasım Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…
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Süper Loto çekilişi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Her hafta salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oluyor. 19 Kasım Süper Loto çekilişi saat 21:30’da yapılacak. Noter huzurunda, canlı yayında yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olacak. Süper Loto sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte 19 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.