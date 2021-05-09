Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları ile bu akşam büyük ikramiye sahibini arayacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenecek çekiliş ile Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da ekranından erişime açılacak. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto çekilişi ile şans oyunu meraklıları hayallerine kavuşuyor. Bu akşamki çekilişe kısa süre kala gözler Süper Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 9 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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9 Mayıs Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak. Süper Loto sonuçları online sorgulama ekranı üzerinden sorgulanacak. Çekilişin ardından Süper Loto sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden kupon numaranız ile öğrenebilirsiniz. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.