Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Kasım Süper Loto sonuçları sonuçları millipiyangoonline sorgulanacak
Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
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Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta belirli günlerde saat 21:30’da yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. 5 Kasım Süper Loto sonuçları için heyecan artıyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. En az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin edenler farklı miktarlarda ikramiyeler alabiliyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Süper Loto sonuçları saat 21:30'da yapılan çekilişin ardından yayınlanacak.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.