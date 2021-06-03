Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak!
Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleşecek olan çekilişin ardından 3 Haziran Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da ilan edilecek. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi ile zengin olmak isteyenler yine hayallerine kavuşacak. Şans oyunu tutkunları biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını öğrenmek için çekiliş saatini bekliyor. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 3 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Süper Loto'da devreden ikramiye ise 23 milyon TL'yi geçmişti. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
2
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
3
SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.