Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 25 Nisan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi her hafta belirli günlerde düzenleniyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden yayınlanıyor. Peki, 25 Nisan Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve çekiliş saati
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Süper Loto sonuçları bu akşam 21:30’da gerçekleştirilecek çekilişin ardından açıklanacak. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. 25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki ekran üzerinden online olarak sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.