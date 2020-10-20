Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 20 Ekim Süper Loto sonucu sorgulama millipiyangoonline.com’da
Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oluyor. Peki 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olan Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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Süper Loto çekilişi her hafta canlı yayında yapılıyor. Sisal Şans tarafından yapılan çekilişin ardından, şans oyunu tutkunlarının takip ettiği Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21:30’da yapılacak. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapılacak. Çekilişin ardından bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.