Süper Loto sonuçları ve canlı çekiliş sorgulama ekranı Milli Piyangoonline.com'da! 15 Aralık Süper Loto sonuçları belli oldu
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen haftanın ilk Süper Loto çekilişi Milli Piyango Online ekranında ve noter huzurunda canlı yayınla gerçekleşti. Şans oyunu tutkunları çekilişin ardından, 15 Aralık Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralara odaklandı. Pazar günü yapılan son çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı devretmişti. Gözler şimdi bu akşamki çekilişin sonuçlarında. İşte, 15 Aralık Süper Loto sonuçları ve millipiyangoonline.com sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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15 Aralık 2020 tarihli Süper Loto Çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaraların belli olmasının ardından sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto sonuçlarınızı ve ikramiyelerinizi aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz.
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın üç günü yapılan Süper Loto’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.
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En çok tercih edilen şans oyunlarından biri olan Süper Loto, salı, perşembe, pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.