Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 13 Aralık Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da olacak!
Süper Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Şans oyunu meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com'da canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenecek olan çekilişin ardından 13 Aralık Süper Loto sonuçları erişime açılacak. Çekilişe kısa süre kala şans oyunu müdavimlerinin gözü Süper Loto sonuçlarının açıklanacağı saate çevrildi. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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13 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da ilan edilecek. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi sonrası şanslı rakamlar zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor. Süper Loto sonuçlarını çekilişin ardından aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, Süper Loto çekilişi ve sonuçları hakkında bilgiler.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.