Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 10 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Şans oyunu tutkunları tarafından takip edilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi 10 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Noter huzurunda gerçekleşecek olan Süper Loto'nun canlı çekilişini kaçıran bilet sahipleri, Milli Piyango Online ekranı üzerinden sonuç görüntüleme yapabilecek. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 10 Ağustos Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Haftanın ilk Süper Loto sonucu için geri sayım sürüyor. 10 Ağustos'ta gerçekleşecek çekilişte biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, çekiliş saatine odaklandı. Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından sonuçları www.millipiyangoonline.com'da yayınlanacak. Çekiliş sonrası ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.