Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak!
Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişinde 21.578.826 TL devreden Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye sahibini arayacak. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşecek olan canlı Süper Loto çekilişinin ardından Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açılacak. Şans oyunu müdavimlerinin gözü şimdi 1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçlarında. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 1 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş saati ve sonuç sorgulama ekranı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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1 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Heyecan dolu Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaraları ve sonuç sorgulamalarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.