Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline’da
Süper Loto sonuçları bu akşam Sisal Şans tarafından yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Şans oyunu tutkunlarının takip ettiği Süper Loto çekilişi haftada üç gün yapılıyor. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olan Süper Loto sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından açıklanıyor. Bu akşam yapılacak çekiliş sonrası şanslı numaralar canlı yayında millipiyangoonline’da belli olacak. Peki 13 Ekim Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.
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Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 13 Ekim Süper Loto çekilişi için heyecan giderek artıyor. Çekiliş bu akşam 21:30’da canlı yayında yapılacak. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabiliyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılacak. Çekilişin ardından Süper Loto sonuçlarına ve ikramiye kazandıran numaralara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!