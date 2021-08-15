Gündem Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 - 22:16 | 15 Ağustos 2021 - 22:16

Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı! 15 Ağustos Süper Loto sonucu canlı çekiliş sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 15 Ağustos Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Canlı çekiliş ile Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline sorgulama ekranında erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 2.422.866,33 TL devretti. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası.