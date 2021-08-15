Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı! 15 Ağustos Süper Loto sonucu canlı çekiliş sorgulama ekranı!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. 15 Ağustos Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Canlı çekiliş ile Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline sorgulama ekranında erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 2.422.866,33 TL devretti. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası.
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Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto'nun heyecanla beklenen 15 Ağustos tarihli çekilişinde ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.