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Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 22:13 | 

Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da ilan edildi - 11 Ekim Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama açıldı!

Süper Loto sonuçları bu akşam gerçekleşen çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto sonuçları canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlandı. 11 Ekim Süper Loto sonuçlarında şanslı numaralar bugün yapılan çekilişin ardından millipiyangoonline’da kamuoyuna duyuruldu. Gözler şimdi canlı çekilişte kazandıran numaralarda. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. İşte, Süper Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.

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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 11, 29, 38, 39, 41 ve 57 oldu. Çekiliş her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. 11 Ekim’de saat 21:30’da yapılan çekilişin ardından Süper Loto sonuç sorgulamaları erişime açıldı. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapıldı. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 11, 29, 38, 39, 41 ve 57 oldu. Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaraları aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

2TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.

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