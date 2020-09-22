Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da ilan edildi - Süper Loto 22 Eylül 2020 sonuçları ve sorgulamaları açıldı!
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal şans tarafından çekilişi gerçekleşen ve şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet ettiği Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi canlı yayın ile noter huzurunda tamamlandı. Geçtiğimiz çekilişte devreden 21.522.308 TL'lik büyük ikramiyeyle heyecanı katlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. 22 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan öğrenilecek. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 22 Eylül Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişine dair sonuçlar şans oyunu tutkunları tarafından takip ediliyor. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'da yapılan canlı yayın ile saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 3, 8, 33, 37, 38 ve 44 oldu. Süper Loto sonuç sorgulamaları çekilişin ardından erişime açıldı. İşte, 22 Eylül Süper Loto sonuçlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 3, 8, 33, 37, 38 ve 44 oldu. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.