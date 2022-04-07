Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com sorgulama ekranı! 7 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu

7 Nisan tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı Süper Loto çekilişi saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 47.937.922,39 TL devretti. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak ya da millipiyangoonline.com'un mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
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Bu akşamki Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişte büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.