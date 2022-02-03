Süper Loto sonuçları ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 3 Şubat Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi

3 Şubat tarihli Süper Loto sonuçları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Bu akşam büyük ikramiye devrederken diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Süper Loto sorgulamalarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
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3 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 1.318.352,58 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.