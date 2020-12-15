Süper Loto sonuçları için gözler Milli Piyango Online ekranında – Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Süper Loto sonuçları için gözler Milli Piyango Online ekranında. Yeni haftanın ilk Süper Loto çekilişi bugün gerçekleşecek. Pazar günü yapılan son çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı devretmişti. Şans oyunu tutkunları büyük ikramiyesi katlanan Süper Loto çekilişinin saatine odaklanmış durumda. Peki, Süper Loto çekilişinin sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Haftanın üç günü yapılan Süper Loto’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor.
2
Abone Ol
En çok tercih edilen şans oyunlarından biri olan Süper Loto, salı, perşembe, pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
3
Abone Ol
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.